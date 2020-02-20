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رحيل مخترع الـ"كوبي بيست" عن عمر يناهز 74 عامًا

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لاري تيسلر
لاري تيسلر
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علا خطاب

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وفاة

لاري تيسلر

كوبي بيست

عالم الكومبيوتر

رحل العالم الأمريكي، لاري تيسلر، عن عالمنا، صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 74 عامًا، والذي يعتبر مخترع واحدة من أفضل الميزات فى التاريخ الـ"كوبى بيست"، وهى واحدة من الخيارات التى غيرت مستقبل الكمبيوتر حتى يومنا هذا.

ولابد أن نتذكر اسم المخترع "لاري تيسلر"، عند القيام بعملية من العمليات الشهيرة فى حياتنا اليومية "نسخ، لصق، قص"، فهو صاحب الفضل فى تسهيل الحصول على المحتوى الكتابى وحتى الصور والفيديو عبر عالم الكمبيوتر بأشكاله المختلفة، والذى انتقل أيضًا إلى دائرة الهواتف الذكية.

وولد العالم الأمريكي، لاري تيسلر، فى 24 أبريل عام 1945، ودرس علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد العريقة، ثم التحق بـ زيروكس العالمية التى تقدم خدمات الطباعة فى بداية مشواره المهنى.

و ابتكر خيارات "نسخ، لصق، قص" فى عام 1974 ليغير مستقبل عالم الكومبيوتر تمامًا، وتنتشر إختصارات "Crtl+C " و "Crtl+V " كما نراها الآن.

بعد شهرته الواسعة فى منتصف سبعينيات القرن الماضى التحق لارى بالعملاق الأمريكي "آبل"، فى الفترة بين عامي 1980 و1997، ويشارك في تصاميم أجهزة "ليزا" و"ماكنتوش"، وتعد هذه المحطة الأبرز فى حياة المخترع والعالم الشهير.

كما انضم لارى لشركة ياهو منذ عام 2005 حتى 2009، حتى قرر تركها وتأسيس شركته الخاصة فى عام 2009 حتى يومنا هذا،ألا انه قضى سنواته الأخيرة من عمره فى الأعمال الاستشارية.

و كان مسئولًا أيضًا عن تطوير البرنامج الخاص بلوحة المفاتيح عند فتح التطبيق الخاص بها فى الخلفية بدلًا من اللوحة التقليدية.

ووصفته الصحافة العالمية بالرجل التاريخى لـ"وادى السيليكون"، ومقولته الشهيرة: "هناك إثارة ومتعة كبيرة فى مشاركة ما تعلمته مع الأجيال التالية."


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