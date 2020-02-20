» حقق 40 مليون مشاهدة.. فأر يستحم بالشامبو مثل البشر

20 فبراير 2020 - 02:09 م

حصد مقطع فيديو أكثر من 40 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فأرا يستحم بالصابون.

ويظهر مقطع الفيديو الفأر، وهو يستحم كالبشر بالماء والشامبو ، حيث حصد ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة.

وبحسب الفيديو يظهر الفأر، وهو يستحم قبل أن يدخل شخص الحمام، والذي تفاجأ بوجود الفأر واقفا ويقوم بتنظيف جسده بالماء والصابون والماء مثل البشر.

ونقلت صحيفة مترو البريطانية أن مصور الفيديو هو الشاب خوسيه كوريا وهو يعمل في تشغل الموسيقى والأغاني .

وأضافت أنه كان يستعد للاستحمام وعند التوجه إلى الحمام تفاجأ بوجود الفأر في الحمام ، وأنه رآه كالبشر بالضبط وأنه لم ير قط شيئا من هذا القبيل.