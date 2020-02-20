حسن شاكوش يتحدى هاني شاكر ويطرح أغنية جديدة

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حسن شاكوش
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بنت الجيران

أعلن المطرب الشعبي، حسن شاكوش، عبر حسابه على "إنستجرام"، عن اسم أغنيته الجديدة وهو "أمي العزيزة" وذلك بنشره صورته ومكتوب عليها اسم الأغنية، مكتفيا بالتعليق أنه يطرحها قريبا.

‎الأغنية من توزيع إسلام ساسو وكلمات مصطفى حدوتة، ومن المقرر طرحها قريبا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

كان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد أصدر بيانًا أمر فيه بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، وذلك في أعقاب أزمة غناء مهرجان "بنت ‏الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب في استاد القاهرة، بنسختها القديمة التي تحتوي على جمل منافية للذوق ‏العام.


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