  • الخميس 20 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس عبد الفتاح السيسي

5 قرارات مهمة من "السيسي" بشأن القضاء

رانيا يوسف

بعد الفيديو الراقص..هجوم شرس على رانيا يوسف بسبب "الخمور"

مليار و235 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال

مليار و235 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال

حسن شاكوش

حسن شاكوش يتحدى هاني شاكر ويطرح أغنية جديدة

وسيم يوسف

بلاغات جديدة تلاحق " وسيم يوسف".. ما الأمر

الأهلى والزمالك

التشكيل المتوقع لـ"القطبين" فى مباراة الليلة

دعاء فاروق

إعلامية شهيرة تهاجم الأفراح الجماعية: "أوقفوا هذه المهزلة"

لحل أزمة البطالة.. فتوى بوجوب زواج الأغنياء من الفقراء

لحل أزمة البطالة.. فتوى بوجوب زواج الأغنياء من الفقراء

السيسي

قرار عاجل من "السيسى" بشأن هذا الأمر

خسائر بالمليارات لشركات الطيران العالمية بسبب كورونا

خسائر بالمليارات لشركات الطيران العالمية بسبب كورونا

بالصور..

لاميتا فرنجية تثير ضجة بإطلالة جريئة بـ دبي

الصفحة الأخيرة

لاميتا فرنجيه
لاميتا فرنجيه
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

#

حلا شيحة بإطلالة جديدة تثير ضجة

#

مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة على إنستجرام

#

بـ"شورت".. زينة تثير ضجة خلال ظهورها فى فيلم "الفلوس"

دبي

انستجرام

صور

لاميتا فرنجيه

عادت الفنانة اللبنانية، لاميتا فرنجية، لإثارة الجدل من جديد، حيث نشرت صورة "جريئة" لها عبر حسابها على "إنستجرام"،من دبي.

ونشرت لامينا فرنجية، صورة جديدة لها، عبر حسابها على انستجرام، وهي تجلس على كرة سلة، معلقة عليها:" الصيف هنا في دبي".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي: "صباح الخير يا وجه الخير سلطانة"، " شو ماعمل بيطلع حلو"،"الأناقة والجمال". 

يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

كانت لاميتا فرنجية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "هاشتاج" يشعل الغيرة بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج
» تصميمات لأحذية سعودية تقتحم فعاليات لندن للموضة
» لاميتا فرنجية تثير ضجة بإطلالة جريئة بـ دبي
» صادم .. سيارة تنشطر نصفين في عملية تفحيط
» أحمد فهمي يثير الجدل قبل مباراة السوبر: "اللي خايف يروح"
» نام بعد أن وضع سماعة الأذن متصلة بهاتفه .. نهاية مروعة
» رحيل مخترع الـ"كوبي بيست" عن عمر يناهز 74 عامًا
» حقق 40 مليون مشاهدة.. فأر يستحم بالشامبو مثل البشر
» بورصة اللاعبين بصفوف "القطبين" قبل السوبر
» "الفراعنة" يحتفظون بمركزهم فى تصنيف "فيفا"
» ظهرت منهارة وردت على فنان شهير: " أنا مش بنت شوارع"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:25 م

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان