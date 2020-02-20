» تصميمات لأحذية سعودية تقتحم فعاليات لندن للموضة

20 فبراير 2020 - 03:00 م

استطاعت المصممة السعودية لولو الحسن أن تثبت مهارتها في مجال ما زال جديدا على المرأة العربية، حيث اقترن اسمها بعالم صناعة الأحذية الفاخرة والراقي.

وكانت الحسن قد قدمت مؤخرا تصاميمها خلال فعاليات أسبوع لندن للموضة.

وأكدت لولو الحسن في تصريحات صحفية أنها أول مصممة أحذية سعوديّة، فالنساء السعوديّات برزن في مجال تصميم العبايات والأزياء ولكن لم يسبق لهن أن دخلن مجال تصميم وتصنيع الأحذية.

يذكر أن الحسن درست تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، ، حيث عملت في هذا المجال قبل أن تقرر السفر إلى مدينة ميلانو الإيطاليّة لتدرس تصميم الأحذية، ثم تنتقل إلى لندن.