» مؤمن زكريا يطير للإمارات لحضور السوبر المصري

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قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلي، سيحضر مباراة السوبر المصري بالإمارات.

وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، بالتنسيق بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبوظبي الرياضي.

كشف فضل عن أن المجلس وجه الدعوة لمؤمن زكريا لحضور السوبر ليصل أبوظبي قادما من أمريكا والتي يتواجد بها حاليا للعلاج.


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