«بنت مكة» تهز السعودية وقرار رسمي عاجل

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السعودية

أغنية

راب

بنت مكة

لستن بنات مكة

أحدث فيديو كليب لأغنية راب لفتاة سعودية بعنوان «أنا بنت مكة»، ضجة كبيرة في المملكة العربية السعودية، والذي أدى إلى تحرك رسمي من السلطات للقبض على المسؤولين.

ويظهر في الفيديو كليب فتاة تغني وفتيات أخريات يرقصن على موسيقى غربية، وتؤدي الفتاة الأغنية باللغة العربية والإنجليزية.

وأثار الفيديو غضب النشطاء في المملكة، وتصدر هاشتاج "لستن بنات مكة" الترند على "تويتر"، معبرين عن غضبهم من ظهور الفتيات والغناء بهذا الشكل وتقليد الأجانب.

من جانبه وجه أمير مكة المكرمة خالد الفيصل بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو الأغنية، والتي اعتبرها تسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة وتتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

وتضمن التوجيه إحالتهم للجهات المختصه للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.





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