» طارق العشري مديرًا فنيًا للمصري خلفًا لـ«جلال»

20 فبراير 2020 - 04:54 م

أعلن مجلس إدارة النادي النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، تعيين طارق العشرى مديرًا فنيًا للفريق البورسعيدي خلفا لإيهاب جلال الذي رحل مؤخرًا عقب الخروج من بطولة كأس مصر.

جاء قرار المجلس برحيل إيهاب جلال المدير الفنى للفريق عن منصبه بعد الخسارة من المقاولون العرب ووداع الفريق لبطولة كأس مصر .

كان مجلس إدارة النادي عقد اجتماعا طارئا لحسم مصير المدير الفني، خاصة أنه قدم استقالته خلال الفترة الماضية رافضا الاستمرار ولكن المجلس رفضها.

يذكر أنه سبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيرًا الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.