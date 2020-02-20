وفاة مخرج شهير ووالديه وشقيقته بـ«كورونا»

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محمد فضل- متابعات

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في واحدة من أكثر الوقائع المأساوية، توفى مخرج شهير ووالده ووالدته وشقيقته، بينما ترقد زوجته في حالة خطرة، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا القاتل، تاركًا رسالة يودع فيها الجميع.

وفي التفاصيل التي سردتها صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن المخرج السينمائي الصيني المعروف في بلاده تشانغ كاي ، توفى مع 3 من أفراد أسرته، بعد أن لزموا منزلهم في مدينة ووهان التي تعتبر معقلا لانتشار ذلك الفيروس المستجد، وذلك ضمن سياسة "الحجر الصحي المنزلي"، التي فرضتها السلطات الصينية .

وكان تشانغ، البالغ من العمر 55 عاما، قد بدأ في رعاية والده المريض في منزله في أواخر يناير، وذلك بعد أن فشل في إيجاد مكان له في مستشفيات المدينة، ليموت في الثامن والعشرين من الشهر المنصرم.

وبعد بضعة أيام توفيت والدة المخرج، عقب انتقال العدوى إليها، فيما وافت المنية شقيقته بعد ساعات من وفاته في 14 من فبراير الحالي.

ويوصف تشانغ في وسائل الإعلام بأنه مخرج أفلام ومدير مكتب الاتصال الخارجي "شيانغ ين شيانغ"، الذي أسسته إدارة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي لتعزيز ونشر الثقافة الصينية، وقبل وفاته كتب ذلك المخرج رسالة مؤثرة قال فيها: "إلى كل ما أحببتهم وأحبوني.. وداعا".


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