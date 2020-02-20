رفض صديقها الاعتذار لها.. فأبلغت عن إصابته بـ «كورونا»

اعتقلت فتاة صينية "مخمورة"، بعد أن اتصلت بالشرطة 16 مرة، مدعية أن صديقها مصاب بفيروس كورونا، لرفضه الاعتذار لها بعد مشاجرة بينهما.

أخبرت الفتاة وتدعى "ما"، البالغة من العمر 39 عامًا، الشرطة في "تاينجين" – شمالي الصين - أن صديقها يسعل ومصاب بالحمى قبل أن تغادر شقته.

وتم اعتقالها في الأسبوع الماضي بعد أن اعترفت بأنها كذبت على الشرطة من أجل أنت تعطي صديقها درسًا. وبررت ذلك بأنها كانت تحت تأثير الكحول أثناء الاتصال بالشرطة.

وكشفت الشرطة عن تفاصيل الواقعة عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي.

إذ سارعت الفتاة بالاتصال بالشرطة أكثر من 12 مرة يوم الأربعاء قبل الماضي، مدعية أن صديقها يسعل دون توقف، مع ارتفاع في درجة الحرارة منذ الليلة السابقة، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعثرت الشرطة على صديقها "وانج" في منزل صديق له بعد ذلك بفترة قصيرة، من دون أن تظهر عليه أي أعراض، قبل أن يتم إخضاعه للفحوص الطبية التي أثبتت عدم إصابته بفيروس كورونا.

واعترفت صديقة الشاب أنها فعلت ذلك سعيًا إلى الانتقام منه، لأنه لم يقل لها: "آسف" قبل يوم من عيد الحب، ليتم احتجاز الفتاة بتهمة البلاغ الكاذب.

يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين، ما أدى إلى إصابة أكثر من 74 ألف شخص داخل البلاد.