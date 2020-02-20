لقطات حية.. اندلاع حرب في سوريا مع تركيا

20 فبراير 2020 - 05:27 م

بدأت القوات التركية في شن هجوم عسكري عنيف، ضد مواقع تابعة لجيش سوريا التابع لبشار الأسد والمدعوم من روسيا، والذي أسفر عن مقتل 50 جنديًا من الجيش السوري، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وقالت "الدفاع التركية"، أنها دمرت 5 دبابات وناقلتي جنود وعربة بيك آب مزودة بسلاح رشاش.

فيما وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن مقاتلاتها من طراز سو 24 الروسية دمرت دبابة و6 مدرعات و5 عربات رباعية الدفع شمالي سوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن الغارات الروسية مكنت قوات الجيش السوري من صد هجمات للمسلحين بنجاح في المنطقة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت الدفاع الروسية إنها مكنت قوات الجيش السوري من صد هجمات للمسلحين بنجاح في المنطقة، مشيرة إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت آليات تابعة للمسلحين مزودة بأعيرة ثقيلة.

واتهمت الوزارة، تركيا بتقديم الدعم وسلاح المدفعية لللفصائل المسلحة الإرهابية، مؤكدة أنهم اخترقوا دفاعات الجيش السوري في منطقتين من محافظة إدلب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، خلال كلمته في اجتماع لجنة الحزب أمس الأربعاء، إن عملية إدلب كانت مسألة وقت.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الخميس، بقيام القوات التركية بقصف صاروخي مكثف وعنيف في بلدة النيرب بريف إدلب.

ولم تكلل المفاوضات بين تركيا وروسيا بخصوص سوريا أمس بالنجاح، حيث أشارت مصادر إلى رفض الجانب الروسي طلب تركيا بانسحاب قواتها من مواقع الجيش السوري.