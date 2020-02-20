» إلغاء إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح والباقر وعلا القرضاوي

ألغت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قرار إخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر وعلا القرضاوي.

جاء ذلك بعد تقدم نيابة أمن الدولة، باستئناف على قرار إخلاء سبيلهما، وكانت الجنايات حددت النظر فيه اليوم الخميس.

فيما جاء قبول الاستئناف من قبل الجنايات اليوم، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيث قرر تجديد حبسهما 45 يوما، على خلفية اتهامها في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لـ«عبدالفتاح» و«باقر» عدة تهم، منها نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا علا القرضاوي، بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل وقيادة جماعة إرهابية تدعو إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمها.