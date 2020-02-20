ضبط تشكيل عصابي من 7 محافظات بينهم مسؤولين

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها اليوم الخميس، عن أنها خلال عام 2019، رصدت تشكيل عصابي مكون من 22 متهمًا بينهم عدد من الموظفين العموميين بجهات مختلفة وأصحاب أعمال حرة.

وتخصص التشكيل العصابي في ارتكاب جريمة تسهيل الهجرة غير الشرعية لتمكين العديد من المواطنين راغبي الهجرة للدول الأوروبية بطرق غير شرعية، مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات رسمية (شهادات ميلاد / وفاة ، وثائق زواج …).

وأكملت الهيئة، أنه بالعرض على النيابة العامة تم ضبط التشكيل العصابي من عدد 7 محافظات على مستوى الجمهورية وتم إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة وتم تداول العديد من جلسات المحاكمة.

وحكمت المحكمة في جلسة 18/2/2020، على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة على المتهمين بأحد القضايا السابق ضبطها خلال عام 2017 بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية لكل من مدير عام بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، التابعة لهيئة الأوقاف المصرية والموظف المسئول عن الخزينة بذات الشركة.

وجاء ذلك لقيامهما باصطناع فواتير وهمية منسوبة لبعض الشركات تفيد توريد مواد بناء للشركة محل عملهم بغرض الاستيلاء على أموالها بقيمة بلغت ثلاثة ملايين جنيه.

حيث قضت بالسجن المشُدد 5 سنوات وغرامة قدرها 3 مليون جنية ورد مبلغ 5 مليون جنية والعزل من الوظيفة للمتهم الأول والحكم على الثاني بالسجن المشُدد لمدة 3 سنوات ورد مبلغ 150 ألف جنيه وغرامة مثلها والعزل من الوظيفة.