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الدوري السعودي.. الشباب يحقق فوزًا صعبًا على ضمك

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فاز فريق الشباب علي ضمك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدورى السعودي".

تقدم فريق الشباب بهدف في الدقيقة 17 عن طريق سيباستياو دي فريتاس ، قبل ان يتعادل ضمك في الدقيقة 51 عن طريق رافائيل كوستا ، وأضاف الهدف الثاني ايميلو زيلايا في الدقيقة 56 .

عاد فريق الشباب للمباراة بتعادل في الدقيقة 76 عن طريق عبدالله الزوري وسجل الهدف الثالث كريستيان جوانكا في الدقيقة 87 ليقود الشباب إلى الفوز وحصد ثلاث نقاط .

بهذه النتيجة يصل الشباب للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة ، وتوقف رصيد ضمك عند النقطة 14 في المركز الــ14 .


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