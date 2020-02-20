شاهد.. هجوم إرهابي على مسجد بلندن

20 فبراير 2020 - 06:51 م

أقدم رجل بريطاني على تنفيذ هجوم إرهابي على مسجد في لندن، ما أدى إلى إصابة المؤذن، وحدوث حالة رعب بين المتواجدين.

وتمكنت قوات الشرطة في لندن من اعتقال "المجرم"، داخل المسجد، ونقل المصاب إلى إحدى المستشفيات.

وقالت شرطة لندن إنها اعتقلت رجلا اليوم الخميس بعد تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة شخص في مسجد بالقرب من ريجنتس بارك.

وقالت الشرطة في بيان إنه "عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى. ننتظر آخر مستجدات حالته".

وأضافت :"قُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل".