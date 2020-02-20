  • الخميس 20 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السلطان قابوس

حذف اسم السلطان قابوس من النشيد الوطني

الاهلى والزمالك

كأس السوبر.. بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك

الجامع الأزهر

الأزهر: الهجوم على مقهيين بألمانيا «إرهاب موجه» من اليمين المتطرف

الأهلي

الأهلي يتقدم بهدف على الزمالك والحكم يلغيه

بلطجية يلقون بشخص من البلكونة بالإسكندرية

فيديو.. بلطجية يقتحمون منزلاً ويلقون بشخص من البلكونة بالإسكندرية

شيما الحاج وخطيبها

أول صور من خطوبة شيما الحاج لرجل أعمال مشهور

نانسي عجرم وزوجها والمحامية

انتهاء التشريح..محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة

الرقابة الإدارية

ضبط تشكيل عصابي من 7 محافظات بينهم مسؤولين

فتاة تبلغ عن إصابة صديقها بـ «كورونا»

رفض صديقها الاعتذار لها.. فأبلغت عن إصابته بـ «كورونا»

قوات تركية

لقطات حية.. اندلاع حرب في سوريا مع تركيا

أمريكا تفرض عقوبات قاسية على إيران

عرب وعالم

ترامب وروحاني
ترامب وروحاني
Advertisements

أحمد سالم - متابعات

أخبار متعلقة
#

السعودية تتوعد إيران

#

3 عقوبات في انتظار الزمالك حال رفضه السفر لـ«قطر»

#

ترامب: عقوبات مشددة ضد إيران دخلت حيز التنفيذ

#

تعرف على قيمتها..السعودية تفرض رسومًا جديدة على المعتمرين

إيران

أمريكا

وزارة الخزانة الأمريكية

عقوبات قاسية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية شملت رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، ومواقع إلكترونية.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 5 إيرانيين في أحدث قرار لها استهدف طهران، وفقا لإشعار نُشر اليوم على موقع وزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت الوزارة إنها فرضت عقوبات على رئيس مجلس الخبراء أحمد جنتي، والمتحدث باسمه عباس علي كدخدايى، كما شملت أعضاء مجلس الخبراء، سيامك رهبيك ومحمد حسن صادقي مقدم، ومحمد يزدي، بالعقوبات.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت 5 مواقع إلكترونية إيرانية.

بدوره، وصف براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، الانتخابات الإيرانية التي ستجري غدا بالـ"مسرحية السياسية".

ولفت إلى أن العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية، تطال مجلس الخبراء وصيانة الدستور لـ"تلاعبه بالانتخابات"، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات في إيران "حرمت المئات من حق المشاركة في الانتخابات ومنعت نوابا حاليين من الترشح".

وتأتي هذه العقوبات، عشية الانتخابات البرلمانية الإيرانية المقرر إجراؤها في 21 فبراير الجاري، إذ أن مجلس صيانة الدستور هو المسؤول عن الإعلان عن أسماء المرشحين والمسؤول عن تأييد سلامة إجراء الانتخابات ونتائجها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «كاف» يُحدد موعد مباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والزمالك
» أمريكا تفرض عقوبات قاسية على إيران
» صالح جمعة يفاجئ زملائه قبل مواجهة الزمالك
» مصرع تسعة أشخاص بسبب «كورونا» في إيران
» الاتحاد الآسيوي يقرر إيقاف بغداد بونجاح
» الدوري السعودي.. الشباب يحقق فوزًا صعبًا على ضمك
» خطة إسرائيلية جديدة لبناء مستوطنات في القدس
» صورة.. محمد صلاح يتوعد أتليتكو مدريد
» مظاهرة بالجرارات في هولندا احتجاجًا على سياسات الحكومة
» طارق العشري مديرًا فنيًا للمصري خلفًا لـ«جلال»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:13 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان