أول صور من خطوبة شيما الحاج لرجل أعمال مشهور

20 فبراير 2020 - 07:20 م

فاجأت الفنانة شيما الحاج، الجميع بالإعلان عن خطوبتها لأحد كبار رجال الأعمال- كما تم وصفه- ويدعى "احمد" دون الكشف عن هويته بالكامل.

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور من خطوبة الفنانة والتي تضمنت دعوة لحضور حفل الخطوبة، والتي كانت في عيد الحب الماضي، قبل أيام، والكشف عن اسم خطيبها، فيما ظهر خطيبها في صورة من الظهر والذي بدا بلحية شبابية.

وظهرت الفنانة شيما الحاج بفستان أحمر، واستعرضت جمالها في أكثر من صورة بإطلالة جذابة.

وأشار موقع "فوشيا" إلى أن خطيب شيما الحاج نجل أحد كبار رجال الأعمال في مصر، ويمتلك العديد من الشركات في السوق المصري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أخلت سبيل الفنانة شيما الحاج ومنى فاروق، في يونيو الماضي، على خلفية اتهامها بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، وكذلك التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى، وإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة التحقيقات فى القضية.







