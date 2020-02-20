فيديو.. بلطجية يقتحمون منزلاً ويلقون بشخص من البلكونة بالإسكندرية

اقتحم بلطجية، منزلاً بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، وألقوا أحد السكان من شرفة شقته بالدور الثاني، قبل أن يعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات الجيرة.

ووثق فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، الحادث حيث يظهر مجموعة أشخاص وهم يقتحمون المنزل، قبل أن يلقوا بأحد الأشخاص في الشارع، ويعتدون عليه بالأسلحة البيضاء.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تلقت بلاغًا باندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشارع السد العالي بمنطقة العصافرة 45 شرق الإسكندرية، ما أدى إصابة "أ.م" 32 عامًا بكسر في الحوض، وإصابات في الرأس وكسور، بينما أصيب شقيقه "م.م" 35 عامًا بجرح قطعي غائر، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي الإسعافات.

ووقع الحادث في الثامنة صباح اليوم، عندما فوجئ سكان الشارع بإلقاء أحد السكان من شرفة منزل، بعد أن هاجمه أكثر من 10 أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء وقاموا بالاعتداء عليه وعلى شقيقه، وسارع الأهالي إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية لاحتواء المشاجرة.

وكشفت التحريات الأمنية، أن بسبب خلافات بين المجني عليه مع أحد الأشخاص قام بجلب بلطجية يحملون أسلحة بيضاء للاعتداء عليه وتم القبض عليهم.

وتم القبض على المتهمين، وتم إحالتهم إلى نيابة المنتزه ثان شرق الإسكندرية، التي أمرت بحجز 9 متهمين وضبط وإحضار العاشر، المتهم الرئيسي في الواقعة.