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الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والزمالك

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انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الأهلي والزمالك المقامة حالياً على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

جاءت بداية المباراة حماسية للغاية من جانب الفريقين وأن كانت الأهلي هو الأخطر مع الدقائق الأولى بفضل النشاط الواضح للرباعي الهجومي قفشة والشحات وجيرالدو وأجاي ولعب الشحات كرة عرضية خطرة لكن تأخر قفشة في إستلامها قبل أن تشهد الدقيقة الثامنة أخطر فرصة عن طريق أجاي وجيرالدو أهدر الأخير فرصة تسجيل هدف التقدم بعدما تلقي تمريرة عرضية وفشل في إيداعها داخل الشباك.

بمرو الوقت نشط أداء الزمالك ونجح مصطفى محمد في تسديد أكثر من كرة على مرمى محمد الشناوي ، قبل أن يلغي الحكم النرويجى سيفين أودفار هدفاً للأهلي سجله جيرالدو في الدقيقة 12 بداعي التسلل.

نشط أداء الفريقين وزادت الخطورة على مرمى الفريقين بفضل تحركات الخط الهجومي وأـن كانت الأفضلية مازالت للأهلي فيما لعب الأبيض على الهجمة المرتدة التي مثّلت خطورة إلى حد ما على مرمى محمد الشناوي.

حاول الأهلي التسجيل من التسديدات بعيدة المدى عن طريق قفشة والسولية لكنها إفتقدت الخطورة  وسدد ديانج كرة قوية في الدقيقة 29 لكن الكرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

أنحصر اللعب وسط الملعب عدة دقائق وهدأت المباراة لتقل الخطورة على مرمى الفريقين رغم سيطرة الأهلي على أجواء هذا الشوط وتعرض قفشة لأصابة قبل ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

 


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