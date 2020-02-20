» «كاف» يُحدد موعد مباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال

20 فبراير 2020 - 07:55 م

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي موعد مباريات دور الـ8 ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا والتي يشارك فيها ممثلا الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة التي أجريت في أحد فنادق مدينة "6 أكتوبر"، ومن المقرر أن تقام جولة الذهاب بين الفريقين في 29 فبراير الجاري ثم الإياب 6 مارس المقبل على الترتيب.

وحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للكاف، فإن الزمالك سيلتقي مع الترجي التونسي يوم الجمعة 28 فبراير في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي نفس اليوم تلعب مباراة الرجاء المغربي مع مازيمبي الكونغولي في الدار البيضاء، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويواجه الأهلي مع صن داونز يوم السبت 29 فبراير في السادسة مساءً ، لتقام بعدها مواجهة الوداد المغربي على أرضه مع النجم الساحلي التونسي الساعة التاسعة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي "الكاف" الحكم الكونغولي، جون جاك نجامبو ندالا، ليدير لقاء الذهاب بالدور ربع النهائي بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، والمقرر له يوم 29 فبراير الجاري بمصر.