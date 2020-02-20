نائب: «المهرجانات» تشوه الذوق العام والتراث الفني

استئناف الرحلات إلى الصين يثير اعتراضات في مصر
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الأزهر: الهجوم على مقهيين بألمانيا «إرهاب موجه» من اليمين المتطرف
حسن علام- متابعات
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