يارا نعوم لـ«متعب»: «مدمن الصيد وسيد قزقزة اللب»

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المصريون

الاهلى

عماد متعب

عيد ميلاده

يارا نعوم

احتفلت يارا نعوم بعيد ميلاد زوجها عماد متعب لاعب الاهلى والمنتخب الوطني السابق، وذلك عبر حسابها الرسمي  بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

كتبت معلقة على الصور " عيد ميلاد سعيد للاعب كرة القدم ومدمن الصيد وسيد قزقزة اللب، لقد قمنا بالكثير سويا لكنا تخطينا كل شئ معا, لن اندم على قضاء حياتى معك فى اكثر مغامرة ممتعة.. شكرا لك على حب كل شئ خاص بى بما فى ذلك عيوبى، وشكرا على كل شئ قدمته ليه خاصة اطفالنا".

تفاعل الكثير من رواد السوشيال ميديا على الصور و جاءت تعليقاتهم كالاتى: "ربنا يخليكو لبعض ويسعدكم يارب ? ?♥? .. ربنا يسعدكوا دايما .. كل سنه و انت طيب يا متعب.. دايما سوا و مع بعض ".

جدير بالذكر ان اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، تزوج يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين".

ويشار إلى أن يارا نعوم حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2008.


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