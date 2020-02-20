تعليق مفاجئ من «الجندي» على أغاني المهرجانات

علق عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشيخ خالد الجندي، على حكم سماع الأغاني قائلًا :«إنها كلام، والكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح»، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء أفتت أن الموسيقى نفسها لا حرمة في سماعها.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc » في إجابته عن سؤال: «ما حكم الغناء والموسيقى؟»: إن الموسيقى قضية خلافية، لكنه يرى أنها جائزة ومستحبة.

وتابع: «من يحرم الموسيقى على نفسه حر، لكننا نراها حلالا وليس حراما»، مردفًا: «أما الأغاني، حلالها حلال وحرامها حرام»، مؤكدًا رفضه للغناء الفاحش.

فيما أشاد الشيخ خالد الجندي، بقرار الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بوقف مطربى المهرجانات، قائلًا: «موقف في منتهى الجدية والشرف، نحييهم ونقف معهم ونتضامن، هذه مسئولية الفنان الأمين على ثقافة وهوية المجتمع».

وواصل الجندي، قائلًا: «في هجمة تترية خطيرة تستهدف مصر، في قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا وأشكالنا، كل حاجة بيتم استهدافها، مضيفا «لما نلتف حول قرار الفنان الكبير هاني شاكر بكل التضامن والاحترام، لأن هذه عظيم وإنقاذ للمجتمع».