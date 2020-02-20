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كأس السوبر.. الأهلي والزمالك يلجأن لركلات الترجيح

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الزمالك

الاهلى

تعادل فريقي الأهلي والنادي الزمالك سلبيا في مباراة السوبر المصري المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد الإماراتي ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

بدأ اللقاء باستحواذ زملكاوى وحصل أحمد سيد زيزو على ركلة حرة بعد تعرضه الى العرقلة من جيرالدو فى الدقيقة الأولى ومرر قفشة كرة إلى حسين الشحات ومرر الكرة تمر الى خارج الملعب فى الدقيقة الثانية.

راوغ فرجاني ساسي ومرر الكرة الى يوسف أوباما فى الدقيقة الثالثة تصل الى مصطفى محمد الذى ارتكب خطأ ضد رامى ربيعة وارتكب محمد عبدالشافى خطأ فى الدقيقة الرابعة ومرر الكرة الى جيرالدو يسددها خارج الشباك فى الدقيقة الخامسة وتضيع فرصة هدف محقق.

سدد عمرو السولية الكرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة الثامنة تصدى لها محمد أبو جبل حارس الزمالك وسدد مصطفى محمد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة التاسعة تمر الى جوار مرمى النادى الأهلي.

وفى الدقيقة العاشرة سدد مصطفى محمد قذيفة صاروخية تعلو عارضة مرمى محمد الشناوى حارس الأهلى وأحرز جيرالدو فى الدقيقة 12 هدفا وقام الحكم النرويجي بإلغاءه بداعى التسلل.

قاد فى الدقيقة 14 محمد عبدالشافى هجمة عنترية فى الناحية اليسرى وسدد جيرالدو كرة برعونة من خارج منطقة الجزاء تمر الى جوار محمد ابوجبل واضطر حكم اللقاء النرويجي الى ايقاف المباراة بعد خضوع حارس الزمالك الى العلاج إثر شكواه من آلام فى الكتف.

 

تعرض أحمد سيد زيزو الى العرقلة فى الدقيقة 16 وحصل على ضربة حرة واستحوذ لاعبو الأهلي على الكرة في منتصف الملعب ومرر قفشة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها جيرالدو برأسه تعلو عارضة النادى الزمالك.

وفشل ياسر إبراهيم فى الدقيقة 22 فى السيطرة على إحدى الكرات العرضية ونجح محمد هانى فى إبعاد الكرة من أمام أشرف بنشرقي فى الدقيقة 26 وسدد إليو ديانج كرة قوية من خارج منطقة الجزاء 28 ومرر فرجاني ساسي فى الدقيقة 29 يفشل مصطفى محمد فى اللحاق بها.

كما فشل آجاي فى الدقيقة 32 فى تهديد مرمى محمد أبو جبل وسدد الكرة بغرابة إلى خارج مرمى النادى الزمالك وتعرض فرجاني ساسي إلى كدمة في العين وخرج من أجل الخضوع إلى العلاج في الدقيقة 37 وتعرض مصطفى محمد فى الدقيقة 40 الى العرقلة من إليو ديانج وحصل على ضربة حرة.

شدت مجريات اللقاء الثاني حصول جيرالدو على ركلة حرة بعد تعرضه إلى العرقلة من جانب طارق حامد وأرسلها داخل منطقة الجزاء يسددها آجاي إلى خارج مرمى النادى الزمالك فى الدقيقة 46.

نجح ياسر إبراهيم فى الدقيقة 47 إلى إبعاد الكرة من أمام أحمد سيد زيزو الى خارج الملعب ومرر جيرالدو كرة داخل منطقة الجزاء نجحت دفاعات الزمالك فى إبعادها إلى خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 48.

قاد جيرالدو فى الدقيقة 51 هجمة عنترية نجحت دفاعات الزمالك الى ابعادها الى ضربة ركنية ومنح الحكم النرويجي ضربة حرة بعد عرقلة أحمد سيد زيزو أمام منطقة الجزاء فى الدقيقة 52.

حصل جيرالدو فى الدقيقة 55 على ضربة ركنية ومرر حسين الشحات فى الدقيقة 56 كرة نجحت دفاعات الزمالك فى إبعادها الى رمية تماس وفشل يوسف أوباما فى الدقيقة 57 فى تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وأهدر فرصة حقيقية لتهديد مرمى الاهلى.

راوغ فرجاني ساسي فى الدقيقة 62 الخطوط الخلفية أمام منطقة الجزاء وسدد الكرة تصدى لها محمد الشناوى حارس الأهلي ودد محمد هانى فى الدقيقة 63 كرة قوية تمر إلى جوار مرمى محمد أبو جبل حارس النادى الزمالك.

قاد مجدى قفشة فى الدقيقة 65 هجمة وحاول مراوغة دفاعات الزمالك وفشل فى تهديد الخطوط الخلفية وسدد جيرالدو كرة قوية تبعدها دفاعات الفارس الأبيض إلى ضربة ركنية ومرر أحمد سيد زيزو كرة عرضية فى الدقيقة 67 تصدت لها دفاعات القلعة الحمراء.

نجح محمد الشناوى حارس الأهلي في إبعاد كرة خطيرة من أمام أحمد سيد زيزو واضطر باتريس كارتيرون مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب عبدالله جمعة بدلا من يوسف أوباما فى الدقيقة 70.

مرر جيرالدو فى الدقيقة 7 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها محمد مجدى قفشة برأسه إلى جوار مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك ولجأ فى الدقيقة 71 الى الدفع بـ كهربا بدلا من حسين الشحات وشهدت الدقيقة 73 خناقة بين طارق حامد ومحمود كهربا بسبب كرة مشتركة وتوقف اللعب على إثرها .

سدد كهربا في الدقيقة 79 كرة تصدى لها حارس الزمالك ولجأ مدرب الأهلي إلى الدفع باللاعب إليو بادجى بدلا من مجدي قفشة فى الدقيقة 79 فيما دفع مدرب الزمالك باللاعب محمد أوناجم بدلا من أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 80 كما استعان بمحمود عبدالرازق شيكابالا بدلا من مصطفى محمد فى الدقيقة 84 من أجل تنشيط النواحي الهجومية.

دفع السويسري رينيه فايلر بالمدافع محمود متولى بدلا من جيرالدو في الدقيقة 87 وراوغ محمد أوناجم مدافع الأهلي ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء وأبعدها على معلول الى منطقة منتصف الملعب وتعرض محمود علاء إلى احتكاك قوى مع اليو بادجي فى الوقت بدل الضائع وحصل على رمية تماس.


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