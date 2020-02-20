ركلات الترجيح تهدي الزمالك كأس السوبر على حساب الأهلي

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الاهلى

توج فريق الزمالك بلقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، بتنتيجة 4-3 بعدما حسم التعادل السلبي الشوط الثاني من مواجهة الأهلي والزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في كأس السوبر المصري.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم بصفته بطل الدوري في الموسم الماضي، بينما يخوض الزمالك  المباراة بصفته بطلًا لكأس مصر في الموسم ذاته.

سجل للأهلي علي معلول، عمرو السولية، محمود متولي، فيما أضاع محمد هاني وأيو بادجي

بينما سجل للزمالك محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد وعبدالله جمعة بينما أضاع أشرف بن شرقي

دخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي، أمامه الرباعي محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول في الدفاع، وفي الوسط أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، حسين الشحات، جيرالدو، وجونيور أجايي مهاجم وحيد.

على الجانب الأخر دخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، ومهاجم وحيد، مصطفى محمد.

بدأ الأهلي المباراة بشكل قوي بحثًا عن الهدف الأول المبكر، ونجح في السيطرة على مجريات اللعب بشكل نسبي في بداية الشوط، قبل أن يدخل الزمالك في أجواء المباراة.

من جانبه اعتمد الزمالك على التمركز في ملعبه مع الاعتماد على سرعات أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو على الطرفين.

جاءت أولى الفرص في الدقيقة الخامسة بعد أن استغل جونيور أجايي خطأ محمد عبد الشافي حيث سدد النيجيري بقوة ليتصدي لها محمد ابو جبل حارس الزمالك وترتد إلي جيرالدو الذي يسدد من جديد تمر بجوار المرمي.

وفي الدقيقة العاشرة رد الزمالك عبر تسديدة قوية من مصطفي محمد تمر بجوار قائم محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، قبل أن يعود ماللاعب ذاته بتسديد قوية في الدقيقة 11 تمر بجوار قائم محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 13 ألغى حكم المباراة هدفا للأهلي سجله جيرالدو بداعي التسلل، بعد تبادل للكرات على الجهة اليمنى بين محمد هاني وحسين الشحات الذي لعب كرة عرضية حولها جيرالدو لشباك أبو جبل.

عاد الأهلي للظهور الهجومي مرة أخرى عن طريق عرضية من جيرالدو على الجبهة اليسرى يشتتها دفاع الزمالك.

وفي الدقيقة 16 يرسل السولية عرضية يبعدها دفاع الزمالك من داخل منطقة الجزاء قبل أن تصل إلى الشحات.

وفي الدقيقة 19 أضاع جيرالدو فرصة التقدم للأهلي بعد كرة عرضية من حسين الشحات على الجبهة اليمنى قابلها برأسية قوية تعلو عارضة محمد أبوجبل، حارس الزمالك.

الأهلي عاد من جديد للهجوم باختراق من الشحات، الذي اقترب من منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ترتد من دفاع الزمالك في الدقيقة 22.

انطلق عبدالشافي من الجانب الأيسر وحاول تبادل الكرة لكنها تطول وتخرج لضربة مرمى فيما رد الأهلي بهجمة وتسديدة من جيرالدو بعيدة تماما عن المرمى .

وفي الدقيقة 29 عاود الأهلي الظهور القوي في منطقة الزمالك، عبر تسديدة قوية من أليو ديانج من على حدود منطقة الجزاء، تمر إلى جوار القائم الأيسر للزمالك في الدقيقة 29.

في الدقيقة 32 يخطأ عبدالشافي من جديد ويمرر لأجايي والذي أطلق تصويبة في الشباك من الخارج، ويواصل الفريق مسلسل الفرص الضائعة.

في الدقيقة 36 حصل الزمالك على ركلة ركينة نفذها زيزو ويبعدها ديانج، ويظهر محمد الشناوي ويتصدى لتصويبة ضعيفة من الونش.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي تعديل في النتيجة ليطلق النرويجى سيفين أودفار موين، حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني دخل الأهلي بنفس الضغط الذي أنهى به الشوط الأول بحثًا عن أولى اهداف المباراة، ولكنه لم ينجح في الوصول لذلك.

وجاءت أولى فرص الأهلي في الشوط الثاني في الدقيقة 47 عن طريق راسية من أجايي تمر بسهولة على مرمى أبو جبل.

بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني بدأ الزمالك في الدخول في أجواء المباراة ومبادلة الأهلي السيطرة على وسط الملعب ومبادلته في الهجمات.

وفي الدقيقة 63 ظهر أول خطورة للزمالك من تسديدة قوية عن طريق فرجاني ساسي يتصدى لها محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي.

بعدها بدقيقة واحدة، رد محمد هاني عن طريق تصويبة قوية بعد مراوغة على حدود منطقة الجوزاء، تمر بجوار القائم الأيسر لمحمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك.

عاد الأهلي للظهور الهجومي مرة أخرى عن طريق عرضية من الجهة اليسرى سددها محمد مجدي أفشة برأسية قوية تمر بجوار القائم للزمالك.

وفي الدقيقة 74 أوقف الحكم المباراة بعد مشاجرة بين لاعبي الفريقين على إثر احتكاك بين كهربا وطارق حامد.


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