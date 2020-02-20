» تصرف مفاجئ من مدرب الأهلي تجاه مدافع الزمالك

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الزمالك

الاهلى

فايلر

احتفل لاعبو الزمالك بالتتويج بلقب السوبر المصري، عقب الفوز على الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد في الإمارات.

وتوجه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي إلى محمود علاء لاعب الزمالك ووجه له التحية وتبادلا الأحضان عقب تتويج الأبيض بلقب السوبر.

وخاض الأهلي مباراته أمام الزمالك على ملعب استاد محمد بن زايد في الإمارات وحسم الأبيض لقب السوبر المصري.

تغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري.

سجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي.

وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف  بن شرقي.


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