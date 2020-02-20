رياح وأمطار..الأرصاد تعلن طقس الجمعة

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حالة الطقس

طقس الجمعة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

طقس غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس غدا الجمعة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود البلاد، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أن يكون هناك انتشار الشبورة صباحا في الساعات المبكرة من الصباح، بينما تنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا.

ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، مع وجود للشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، مصاحبًا بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، بينما تنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفضلا عن نشاط الرياح.

ويكون الغد دافئا نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون الرياح.. بينما يكون مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، وتنتشر الشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يشهد جنوب الصعيد طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة، حيث يصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى       العظمى

القاهرة 10 21

شبين الكوم 09 20

طنطا 09 20

دمنهور 10 18

الإسكندرية 10 18

بلطيم 10 16

مطروح 09 17

السلوم 08 16

سيوة 07 19

بورسعيد 12 21

دمياط 12 19

الزقازيق 10 19

الإسماعيلية 11 23

السويس 12 21

العريش 11 20

رفح 10 19

رأس سدر 12 20

نخل 05 19

نويبع 13 21

طابا 10 21

كاترين 04 17

الطور 13 24

شرم الشيخ 12 25

الغردقة 12 25

مرسى علم 13 25

الفيوم 08 21

بنى سويف 08 21

المنيا 07 22

أسيوط 07 21

سوهاج 07 22

قنا 08 23

الأقصر 13 23

أسوان 13 24

أبوسمبل 12 23

الوادي الجديد 10 24

شلاتين 15 24

أبو رماد 16 24

حلايب 17 22

رأس حدربة 17 22


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