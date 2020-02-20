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حسام غالي: الأهلي أهدر فوزًا سهلًا أمام الزمالك

الرياضة

حسام غالى
حسام غالى
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المصريون

حسام غالي

أبدى حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق حزنه من خسارة كأس السوبر، مشيرًا إلى إن الفارس الأحمر أهدر فوزًا سهلًا على الزمالك.

وقال غالي في تحليله للمباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" عقب انتهاء المباراة: "الأهلي لم يستغل الإجهاد الذي يعاني منه الزمالك بعد السوبر الإفريقي، وفايلر بدأ المباراة بشكل خاطئ كان يجب أن يلعب بأجايى ومعلول في الجانب الأيسر بسبب المستوى الطيب لهما خلال الفترة الماضية".

وتابع: "كان لا بد من وجود مساندة هجومية من جانب محمد هاني وعلي معلول أكثر من ذلك حتى وإن كان المدير الفني طالبهم بالالتزام الدفاعي".

وأضاف: "الأهلي أهدر فوزًا سهلًا في المباراة بعد السيطرة على أغلب أوقات اللقاء على الأخص الشوط الأول، خروج أفشة لم يكن مناسبا وفايلر لم يتعامل مع المباراة بشكل مناسب".

ووجه رسالة إلى كهربا قائلًا: "كهربا نزل إلى المباراة ليستفز الجمهور ولاعبي الزمالك، هذا ليس أسلوب لاعب محترف، يجب أن يراجع نفسه لأن الجمهور لن يحبك باستفزاز المنافس".


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