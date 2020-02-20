الاقتصادية.. الذهب يواصل الارتفاع ونزيف الدولار يستمر

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ذهب ودولار
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أحمد سالم

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اقتصاد

أسعار الذهب

ارتفاع الأسعار

اسعار الدولار

مال وأعمال

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر، ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهات خلال التعاملات المسائية، عقب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لأعلى مستوى لها منذ 2013 لتسجل الأوقية 1616 دولار.

وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في سوق الصاغة بمصر 700 جنيها للجرام، مع تراجع ملحوظ في عمليات المبيعات للشهر الثاني علي التوالي، بحسب شعبة الذهب في الغرفة التجارية.

ونعرض آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 600 جنيها

عيار 21 سجل 700 جنيها

عيار 24 سجل 799 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5600 جنيها

أوقية الذهب 1616 دولار

أسعار الدولار

أما أسعار الدولار الأمريكي فشهدت اليوم، في بعض البنوك، انخفاضا طفيفا بمقدار قرشين، طبقاً لأسعار إغلاق أمس الأربعاء.

وجاءت أبرز البنوك التي شهدت انخفاضا اليوم، بنك أبو ظبي الإسلامي، البنك العربي الأفريقي، بنك عودة.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة في مقدمتها البنك الأهلي المصري، نعرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

 15.56جنيه للشراء مقابل 15.58 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.66جنيه للبيع مقابل 15.68 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

15.55 جنيه للشراء مقابل 15.56 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.65 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار في بنك عودة

15.55 جنيه للشراء مقابل 15.57 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.65جنيه للبيع مقابل 15.67 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 15.57جنيه للشراء.

 15.67جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.55جنيه للشراء.

15.65جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.55جنيه للشراء.

15.65جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 15.55 جنيه للشراء.

 15.65جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

15.57 جنيه للشراء.

15.67جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

15.57 جنيه للشراء.

 15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

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