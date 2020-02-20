» «فيفا» يهنئ نادي الزمالك بعد الفوز بالسوبر

20 فبراير 2020 - 09:57 م

حرس الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على تهئنة نادي الزمالك، بعد التتويج بالسوبر أمام الأهلي بركلات الترجيح ( 4 – 3)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وكتب الحساب الرسمي للفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«أسعد جماهيره العريضة باللقب الثاني خلال 6 أيام فقط بالفوز على غريمه الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدون أهداف في أبوظبي».

وأضاف حساب «فيفا»: «مبروك اللقب الجديد لأبطال القلعة البيضاء».