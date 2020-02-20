رئيس ألمانيا يشارك في تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي

20 فبراير 2020 - 10:40 م

شارك الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الخميس، في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي العنصري في مدينة هاناو.



وقال شتاينماير في المراسم: "نقف سويا ضد الكراهية والعنف، علينا أن نتحمل المسؤولية ونصون لساننا في السياسة والإعلام والمجتمع".

وشدد الرئيس الألماني على أنه "مندهش وغاضب" من الهجوم، معتبرا أن ضحاياه "قتلوا بوحشية".

وتابع: "جميع أبناء شعبنا حزين اليوم، من الصعب للغاية فهم ما حدث، لقد شعرنا بالألم بعمق ولن يزول هذا الألم بسهولة".

وأشار إلى أن هدف الهجوم الإرهابي العنصري هو "نشر الخوف".

ووضع شتايمناير إكليل زهور في مكانين وقع فيهما الهجوم المزدوج، ووقف دقيقة صمت على أرواح الضحايا.

ووقع هجوم مسلح مزدوج في هاناو، الأربعاء؛ أسفر عن مقتل 9 وإصابة 9 بجروح.

وأعلن السفير التركي في برلين علي كمال آيدن وجود 5 أتراك بين قتلى الهجوم.