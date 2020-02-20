» مرتضى منصور يفتح النار على "كهربا": وقعت على وشك كام مرة

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، النار على لاعب الأهلي والزمالك السابق محمود عبد المنعم «كهربا»، وذلك بعد تتويج الزمالك بكأس السوبر المصري.



وأوضح مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك بعد نهاية المباراة: «قولي كام مرة وقعت على وشك اليوم أمام الزمالك.. كهربا شارك معانا في السوبر وخسر، وشارك مع الأهلي وخسر، عرفت دلوقتي مين النحس؟».

