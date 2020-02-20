كارتيرون يكشف كواليس التتويج بالسوبر المحلي

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كارتيرون
كارتيرون
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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أن الشوط الأول في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي لم يكن جيدا للفريق أمام الأهلي اليوم الخميس في بطولة السوبر المصري.
قال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «تمركزنا الدفاعي كان جيدا في الشوط الأول لكن لم يكن جيدا في المنطقة الأمامية وعالجنا الأمر في الشوط الثاني».
وتابع: «خبرات اللاعبين ستحول التتويج ببطولتي السوبر الافريقي والمصري إلى طاقة إيجابية بسبب المباريات الصعبة للفريق خلال الفترة المقبلة على كل المستويات، ولم نفرح من الأساس ببطولة السوبر الافريقي بسبب ضيق الوقت قبل لقاء الأهلي».
وأضاف: «لم نخطط للدفاع منذ بداية اللقاء والاحتكام لركلات الترجيح، أجبرنا على الدفاع في الشوط الأول لان الأهلي كان أخطر وبدنيا أجهز لذلك حاولنا غلق مفاتيح لعب خطورته والتركيز على الهجمات المرتدة».

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