"السعدني": مش مصدق اللى حصل من "شيكابالا"

21 فبراير 2020 - 10:25 ص

علق الفنان أحمد السعدني على أحداث مباراة كأس السوبر بالأمس بين القطبين الأهلي والزمالك.

وقال "السعدني" عبر "تويتر": "سيناريو أتكرر قبل كده في نفس البطولة والملعب وزحلقة أجاي في نفس الدقيقة أنت راكب الماتش والزمالك مشفش الشناوي خالص.. هات جول ونزل وليد سليمان ومتألفش غير كده الحظ مش حيخدم الأحسن غالباً".

وأضاف: "عبدالله جمعة ده طفل لسه والحماس واخده وعايز يحبب جمهور الزمالك فيه، إنما شيكا عيب والله مش مصدق إنك تعمل كده وفي الإمارات كمان لازم وقفة كبيرة".