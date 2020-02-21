"إلهان عمر" تثير الجدل بجوازها من شقيقها

21 فبراير 2020 - 10:37 ص

أثارت النائبة المسلمة بالكونجرس الأمريكي إلهان عمر، الجدل بعد تخطيها كل الأحكام الإسلامية، بزواجها من شقيقها عبد الحكيم عثمان، لمنحه الجنسية الأمريكية ومساعدته على البقاء في الولايات المتحدة.



وكانت بعض الصور التقطت لهما سويا، وسط شالعات بأنها عشيقها، إلا أنه في النهاية اتضح أنه شقيقها، وعندما فشلت في استخراج أوراق رسمية لمنحه الجنسية قررت الزواج به.



ولم تكن هذه هي الزيجة الأولى لإلهان، حيث تزوجت عام 2002 من أحمد هرسي، ثم انفصلت عنه، وتزوجت رجل مسيحي عام 2009 رغم أنها مسلمة.

