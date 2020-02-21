» شاهد.. صلاح عبد الله يحتفل بطريقة غريبة بفوز الزمالك

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متابعات - أمينة عبد العال

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صلاح عبدالله

شارك الفنان صلاح عبد الله متابعيه علي موقع التدوينات المصغر  "تويتر" بمقطع فيديو يعلن عن سعادته لفوز فريق الزمالك بكأس السوبر المصري.

وقال في تدوينته" بقول دي ليلة بيضا…قالولي ليلة زرقا.. قلتلهم ياحبايبي في الفرحة مش فارقة.. والأصل أبيض وبخطين والفرحة بقت فرحتين".

جدير بالذكر أن فريق نادي الزمالك تغلب علي فريق النادي الأهلي بركلات الترجيح 4/3 في مباراة السوبر المصري والتي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب.


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