نجل "سيد زيان" يرد على "فاروق فلوكس" : إحنا مش عاقين لوالدنا

21 فبراير 2020 - 11:06 ص

رد محمد سيد زيان، نجل الفنان الراحل سيد زيان،علي تصريحات الفنان فاروق فلوكس، بأن "زيان" تعرض لإهمال شديد من أبنائه في سنوات مرضه الأخيرة، قائلا :"دي إشاعات".



وأكد محمد سيد زيان في تصريحات صحفية ،أنه كان في تصارع بينه وبين أشقائه، بشأن رعاية الوالد وخدمته في فترة مرضه، معقبا : "كل واحد منّا كان يحرص على اصطحاب الوالد في منزله".



وكان الفنان فاروق فلوكس، قال إن الفنان الراحل سيد زيان تعرض للإهمال من قِبل أبنائه، في سنواته الأخيرة".



وفي بداية عام 2003 أصيب "زيان" بجلطة في المخ أدت إلى إصابته بالشلل النصفي، فابتعد عن الأضواء إلا أنه تعرض لأزمة صحية مرة أخرى بعدما تحسنت صحته وأصبح يسير بمساعدة العصا، فدخل على إثرها المستشفى للعلاج على نفقة القوات المسلحة المصرية إلى أن توفى في 13 أبريل 2016، عن عمر ناهز 73 عامًا.

