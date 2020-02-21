  • الجمعة 21 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

برلماني يرشح علي عبد العال لجائزة نوبل

ارشيف

الآلاف يؤدون صلاة فجر الفتح المبين بالأقصى

صلاح قوش

الإنتربول يصدر نشرة حمراء للقبض على "قوش"

أحمد مرتضى

لاعبو الزمالك يكسرون كأس السوبر الأفريقي

كهربا

عقوبات رادعة فى انتظار "كهربا" من الأهلى

سيد زيان

نجل "سيد زيان" يرد على "فاروق فلوكس" : إحنا مش عاقين لوالدنا

ارشيف

معركة بين نجوم الأهلى والزمالك

إلهان عمر وشقيقها

"إلهان عمر" تثير الجدل بجوازها من شقيقها

أحمد السعدني

"السعدني": مش مصدق اللى حصل من "شيكابالا"

الأمير هاري يتسوق من محلات البقالة في كندا

الأمير هاري يتسوق من محلات البقالة في كندا

نجل "سيد زيان" يرد على "فاروق فلوكس" : إحنا مش عاقين لوالدنا

آخر الأخبار

سيد زيان
سيد زيان
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

ظهرت منهارة وردت على فنان شهير: " أنا مش بنت شوارع"

#

كاميرا مراقبة توثق اغتصاب وقتل فتاة على يد نجل ضابط

#

عمرو أديب: "إحنا مش هنعدم حد"

#

اتحاد الكرة يرد على «انسحاب» المصري من مباراة الأهلي

وفاة

المهن التمثيلية

فلوكس

سيد زيان

رد محمد سيد زيان، نجل الفنان الراحل سيد زيان،علي تصريحات الفنان فاروق فلوكس، بأن "زيان" تعرض لإهمال شديد من أبنائه في سنوات مرضه الأخيرة، قائلا :"دي إشاعات".

 وأكد محمد سيد زيان في تصريحات صحفية ،أنه كان في تصارع بينه وبين أشقائه، بشأن رعاية الوالد وخدمته في فترة مرضه، معقبا : "كل واحد منّا كان يحرص على اصطحاب الوالد في منزله".

وكان الفنان فاروق فلوكس، قال إن الفنان الراحل سيد زيان تعرض للإهمال من قِبل أبنائه، في سنواته الأخيرة".

 وفي بداية عام 2003 أصيب "زيان" بجلطة في المخ أدت إلى إصابته بالشلل النصفي، فابتعد عن الأضواء إلا أنه تعرض لأزمة صحية مرة أخرى بعدما تحسنت صحته وأصبح يسير بمساعدة العصا، فدخل على إثرها المستشفى للعلاج على نفقة القوات المسلحة المصرية إلى أن توفى في 13 أبريل 2016، عن عمر ناهز 73 عامًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الخديوي إسماعيل" يثير غضب مواقع التواصل
» تجبر أبناءها على توقيع عقود مالية بسبب نظافة المنزل
» حقيقة وقف شهادات الميلاد الإلكترونية بعد 6 أشهر من إصدارها
» الموت يفجع"جورج وسوف"
» شاهد.. صلاح عبد الله يحتفل بطريقة غريبة بفوز الزمالك
» "لا يصلح للغناء إلا أمام هؤلاء".. تقيم قاس من محرم فؤاد لهاني شاكر
» صورة لـ"كندا علوش" و "عمرو يوسف" تثير ضجة علي"انستجرام"
» إيران: 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا
» "بكري" يكشف حقيقة تخفيض سن القضاة
» الكويت تعلق جميع رحلاتها إلى إيران بسبب "كورونا"
» مرتضى منصور يفتح النار على "كهربا": وقعت على وشك كام مرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان