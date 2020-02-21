عقوبات رادعة فى انتظار "كهربا" من الأهلى

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استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، على توقيع عقوبات مغلظة ضد محمود عبدالمنعم "كهربا"، بعدما تلقى كارت أحمر فى مباراة الأمس أمام الزمالك ببطولة السوبر، واحتمالية إيقافه 3 مباريات وفقا لتقرير الحكم النرويجي.

ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء، فإن العقوبات المقرر توقيعها على "كهربا"، نظرًا لأنه لم يتحكم في أعصابه خلال اللقاء، ومنذ الدفع به كبديل ساهم في اشتعال أحداث اللقاء من خلال دخوله في مناوشات مع لاعبي الزمالك.

وتوج الزمالك بلقب السوبر للمرة الرابعة فى تاريخه على حساب غريمة التقليدي عقب هزيمته من الزمالك بـ4 أهداف مقابل 3.


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