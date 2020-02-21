  • الجمعة 21 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

برلماني يرشح علي عبد العال لجائزة نوبل

ارشيف

الآلاف يؤدون صلاة فجر الفتح المبين بالأقصى

صلاح قوش

الإنتربول يصدر نشرة حمراء للقبض على "قوش"

أحمد مرتضى

لاعبو الزمالك يكسرون كأس السوبر الأفريقي

كهربا

عقوبات رادعة فى انتظار "كهربا" من الأهلى

سيد زيان

نجل "سيد زيان" يرد على "فاروق فلوكس" : إحنا مش عاقين لوالدنا

ارشيف

معركة بين نجوم الأهلى والزمالك

إلهان عمر وشقيقها

"إلهان عمر" تثير الجدل بجوازها من شقيقها

أحمد السعدني

"السعدني": مش مصدق اللى حصل من "شيكابالا"

الأمير هاري يتسوق من محلات البقالة في كندا

الأمير هاري يتسوق من محلات البقالة في كندا

الإنتربول يصدر نشرة حمراء للقبض على "قوش"

الحياة السياسية

صلاح قوش
صلاح قوش
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تعرف على سر وضع نقطة حمراء على جبهة نساء الهند

#

لحظة العثور على جثة قتيل داخل سيارة بالسعودية

#

قرارات جديدة للقبض على "غصن" بعد هروبه من الإقامة الجبرية

#

تعرف على أهم وأبرز الأخبار.. في نشرة الظهيرة

الانتربول

السودان

القبض

الدول

نشرة حمراء

أفادت وسائل إعلام سودانية، أن الإنتربول أصدر نشرة حمراء لدول العالم من أجل القبض على صلاح عبد الله "قوش"، المدير السابق لجهاز الأمن والاستخبارات السوداني.
يأتي ذلك بعد أيام من أصدار نيابة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، أمر قبض على "قوش"، واعتبرته "متهما هاربا".

وحسب صحيفة "السوداني"  أن تلك الخطوة، جاءت بعدما خاطبت النيابة العامة "الإنتربول" بالقبض على قوش، والتحقيق معه في بلاغات مدون ضده بشأن مخالفات مالية وفساد مشبوه.

وشددت وكيل النيابة الأعلى، سلوى خليل أحمد، على "المتهم الهارب صلاح قوش وثلاثة متهمين آخرين"، ضرورة تسليم أنفسهم في فترة لا تتجاوز أسبوعا من نشر الإعلان في الصحف، وإلا ستتخذ إجراءات قانونية أخرى، مطالبة المواطنين بالمساعدة في القبض على المتهم الهارب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الخديوي إسماعيل" يثير غضب مواقع التواصل
» تجبر أبناءها على توقيع عقود مالية بسبب نظافة المنزل
» حقيقة وقف شهادات الميلاد الإلكترونية بعد 6 أشهر من إصدارها
» الموت يفجع"جورج وسوف"
» شاهد.. صلاح عبد الله يحتفل بطريقة غريبة بفوز الزمالك
» "لا يصلح للغناء إلا أمام هؤلاء".. تقيم قاس من محرم فؤاد لهاني شاكر
» صورة لـ"كندا علوش" و "عمرو يوسف" تثير ضجة علي"انستجرام"
» إيران: 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا
» "بكري" يكشف حقيقة تخفيض سن القضاة
» الكويت تعلق جميع رحلاتها إلى إيران بسبب "كورونا"
» مرتضى منصور يفتح النار على "كهربا": وقعت على وشك كام مرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان