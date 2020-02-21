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تجبر أبناءها على توقيع عقود مالية بسبب نظافة المنزل

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تجبر أبناءها على توقيع عقود مالية بسبب نظافة المنزل
تجبر أبناءها على توقيع عقود مالية بسبب نظافة المنزل
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عبد القادر وحيد- متابعات

عقود

عقوبات مالية

الام

أبناءها

نظافة المنزل

في خطوة غريبة ونادرة أجبرت أم لثلاثة أبناء ، أولادها الثلاثة على توقيع عقود تضمن عبرها أنهم سيحافظون على نظافة وترتيب المنزل.

 ولأجل سير القواعد التي تفرضها الأم فرضت عليهم غرامات مالية في حال قام أي شخص بمخالفتها.

وكانت كاترينا نيثي البالغة من العمر 36 عاما، قد قضت الكثير من السنوات في ترتيب المنزل وتنظيفه، خاصة أن أبناءها يعتبرون فوضويين للغاية.

ونشر موقع صحيفة الصن البريطانية أن الأم قالت إنهم يخفون الملابس والأدوات القذرة في الجزء الخلفي من خزانة ملابسهم.

وتابعت:  لقد وجدت زجاجات حليب فارغة، بالإضافة إلى لوح تقطيع قذر مخبأ.

وقد اتخذت الأم هذا القرار، عندما عثرت على بقع من الطين تغطي سجادة جديدة يبلغ سعرها ألفي جنيه إسترليني.

وقامت الأم بعدها باستدعاء أبناءها الثلاثة إلى اجتماع عائلي وسلمتهم عقودا تتضمن عشر نقاط.

وعند خرق أي من القواعد المذكورة في العقود يتم تغريم الصبيان بملغ قدره 5 جنيهات إسترلينية - في حين يتوجب على أوليفيا الاستغناء عن هاتفها الجوال ليوم واحد عند كل انتهاك.


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