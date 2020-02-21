الحكومة تعلق على حرمان الطفل الثالث من الدعم الصحي

انتشرت أنباء خلال الأيام الأخيرة عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أفادت بحرمان الطفل الثالث في الأسرة من الخدمات الصحية.

وبدوره تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، إذ نفت تلك الأنباء المتادولة، مؤكدةً على أنه لا صحة لها ولا تمت للواقع بصلة.

ومن جهته، أصدر رئاسة مجلس الوزراء، بيانًا أوضح فيه حثيقة حرمان الطفل الثالث من الخدمات الصحية، حيث أكد حرص وزارة الصحة، على عدم المساس بدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ونقل البيان اليوم الجمعة، حديث الوزارة التي أكدت أن الخدمات الصحية حق أصيل للمواطنين، حسبما يكفله له الدستور والقانون.

وأوضحت الوزارة أنه تم توقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان لما يقرب من 168 ألفاً و503 مواطنين من خلال 128 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية في شهر يناير الماضي.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على صحة المواطن وتقديم خدمة صحية متميزة.