» الإمارات تتبرع لمستشفى مجدي يعقوب بـ 360 مليون جنيه

أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، عن جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه مصري، خلال حفل تكريم «صناع الأمل» الذي أقيم في دبي، لصالح مستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.

وقال محمد بن راشد أمس الخميس: «كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد».

وتابع عبر حسابه على «تويتر»: «ستبقى الإمارات مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي.. وستبقى حاضنة لكل العرب.. وسيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمر ومتسارع».

وشهد الحفل تقديم مساهمات من عدد من رجال الأعمال والشركات في الإمارات لدعم إنشاء وتجهيز المستشفى، حيث أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تقديم مساهمة لدعم المستشفى تساوي إجمالي مساهمات رواد الأمل من رجال الأعمال، ليتم مضاعفة المبلغ الى 88 مليون درهم.

ويشار إلى أن المستشفى سيعمل على توفير العلاج المجاني وإجراء أكثر من 12 ألف عملية جراحية سنويا لمرضى القلب في العالم العربي وتحديدا الأطفال، الذين سيخصص المستشفى الجديد 70 بالمائة من عملياته لهم دون مقابل.