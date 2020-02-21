  • الجمعة 21 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

الصحة العالمية تطمئن العالم بشأن "كورونا"

حذاء صلاح

هدية «صلاح» لطفل سوري تحظى بإعجاب صحافة لندن

شقة في مكان مميز ببريطانيا بـ 1جنيه إسترليني فقط

صور.. بيع شقة في مكان مميز ببريطانيا بـ 1جنيه إسترليني فقط

كورونا

تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في لبنان

وزارة المالية

إجراء اقتصادي لأول مرة فى تاريخ مصر

الاهلى والزمالك

الأهلي يرفض تأجيل قمة الدوري بعد خسارة السوبر

أرشيفية

كارثة.. كورونا يجتاح إيران

شرب الكثير من الماء يحسن البشرة

خدعوك فقالوا: شرب الكثير من الماء يحسن البشرة

كورونا

إسرائيل تعلن تسجيل أو حالة إصابة بـ«كورونا»

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين : هددت زوجتي بهذا الشيء و اعترفت

بالفيديو.. "شيرين" تحرج زوجها بطلب غريب أمام الجمهور

الصفحة الأخيرة

شيرين
شيرين
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

طلب غريب من "شيرين" لـ" حسام حبيب" علي المسرح

#

يذبح طليقته أمام زوجها الثاني في العاشر من رمضان

#

رجل يدفع امرأة أمام قطار متحرك ورد فعل غريب من الركاب

#

فنانة شهيرة: كنت بغسل رجل جوزي .. وبزغزغه كل يوم

الكويت

شيرين عبدالوهاب

حسام حبيب

أغاني شيرين

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلا غنائيا، أمس الخميس، بدولة الكويت، وسط حضور عدد كبير من جمهورها.

وخلال الحفل، طلبت شيرين من زوجها الفنان حسام حبيب، أن يأتي إلى المسرح ويساعدها على النزول للغناء بالقرب من الجمهور، قائلة: «حسام ممكن تيجي تشليني، عايزة أنزل تحت؟»، وذلك وسط صيحات الجمهور.

ويشار إلى أن شيرين عبدالوهاب، تستعد لغناء تتر المسلسل اللبناني «عشرين عشرين»، الذي يعرض رمضان المقبل، بعدما غنت العام الماضي تتر مسلسل "خمسة ونص".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول تعليق من طارق حامد على مشادته مع «كهربا»
» الإمارات تتبرع لمستشفى مجدي يعقوب بـ 360 مليون جنيه
» الزمالك يُعلق على تجاوزات «شيكابالا» ضد الأهلي
» بالفيديو.. تبادل قبلات بالكمامات في حفل زفاف جماعي خوفًا من كورونا
» كأس العرب.. مصر تتعادل إيجابيًا مع السعودية
» تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في لبنان
» «كلوب» يرد على طفل طالبه بخسارة لقب الدوري الإنجليزي
» إسرائيل تعلن تسجيل أو حالة إصابة بـ«كورونا»
» حالة اشتباه جديدة لفيروس كورونا ببلد عربي
» رئيس الأركان يشهد مشروع «بشير 21» بالجيش الثاني الميداني
» طلب غريب من "شيرين" لـ" حسام حبيب" علي المسرح

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:21 م

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان