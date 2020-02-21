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الحكومة تنفي وقف شهادة الميلاد بعد 6 أشهر من إصدارها

الحياة السياسية

شهادة ميلاد
شهادة ميلاد
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أحمد سالم

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مجلس الوزراء

شهادة الميلاد

بيان حكومي

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه بعد التواصل مع وزارة الداخلية، اتضح أن ما تم ترويجه بشأن وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة، غير صحيح ولا يعدو كونه شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المركز، أن كافة شهادات الميلاد الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، مُشددةً على أن الإجراءات المتبعة بكافة المصالح الحكومية والتي تستلزم تقديم شهادة ميلاد، لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة بها.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للوزارة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام.


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