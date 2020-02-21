» تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في لبنان

21 فبراير 2020 - 06:18 م

أعلن لبنان اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بـ"فيروس كورونا" المستجد.

وأكد وزير الصحة حمد حسن، في مؤتمر صحفي في العاصمة بيروت، أن الحالة المصابة بالمرض لسيدة تبلغ من العمر 45 عامًا وتتمتع بصحة جيدة.

وأوضح الوزير أنه الحالة المصابة بالفيروس كانت على متن الطائرة القادمة من إيران، وأنها تخضع للحجر الصحي والعزل، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك حالتين يشتبه في إصابتهما بالمرض، وأنه سيتم نقلهما للحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري ببيروت.

كانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 4 في حين ارتفع عدد الحالات التي شخصت إصابتها بالفيروس إلى 18 بعد اكتشاف 13 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة كانت في مناطق قم بـ7 إصابات جديدة و4 في العاصمة الإيرانية، طهران وإصابتين في منطقة غيلان، توفي منهم شخصان لترتفع الحصيلة إلى 4 وفيات بالفيروس داخل البلاد.

وأعلنت حكومتا العراق والكويت، تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران بعد ارتفاع أعداد الإصابة بالمرض.