بالفيديو.. محافظ البحيرة: 20 بطة قرض لكل شاب ليبدأ بها حياته

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محافظ البحيرة

20 بطة

قرض للشباب

مشروع العشرين بطة

أصدر محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، قرارًا بتزويد همم الشباب داخل المحافظة، من خلال منح كل منهم 20 بطة وتحمل نفقاتها لمدة ثلاثة أشهر.

صرح بذلك المهندس حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة البحيرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع علي «أكسترا نيوز».

ويأتي مشروع الـ20 بطة كقرض يقدم للشاب ثم يتم إرجاعه للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار الطيور.

وفي سياق متصل، قال سكرتير المحافظة، إن خطة الدولة سياسيا استعادة الأراضي المسلوبة، لافتا الي أن البحيرة نجحت في استعادة الأراضي المستولي عليها تحت إشراف محافظ البحيرة.

وأضاف حازم الأشموني، أن الدولة تتواصل أولا مع المواطنين لتحذيرهم بشأن إستعادة الأراضي المنهوبة، مشيرا الي أن الدولة تسترد حقوقها من أراضي لأستغلالها في مشاريع قومية تفيد الشعب.


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