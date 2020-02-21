» «أزارو» يسجل في فوز فريقه الاتفاق على الفيصلي

21 فبراير 2020 - 07:58 م

سجل المغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق هدفًا في فوز فريقه على مضيفه الفيصلى، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب "مدينة المجمعة الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي.

سجل المهاجم المغربى وليد أزارو، أول أهدافه في الدوري السعودي، مع فريق الاتفاق، في الدقيقة 57 من زمن المباراة، من ضربة رأسية قوية، مستغلا عرضية من زميله، فشل حارس الفيصلى في التصدي لها.

قبل أن ينجح فريق الفيصلى، في الرد سريعا، عن طريق خالد حسين كعبي، الذى سجل هدف التعادل في الدقيقة 63.

نجح سعيد الربيعي، في تسجيل هدف فوز الاتفاق بالمباراة، في الدقيقة 65، من ضربة رأسية، من خطأ فادح لحارس الفيصلى.

كان أزارو، قد رحل عن صفوف النادى الأهلى، خلال الميركاتو الشتوى الماضى، لينضم لصفوف فريق الاتفاق، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى.

رفع الاتفاق رصيده للنقطة 23، في المركز ، بينما توقف رصيد الفيصلى عند النقطة في المركز ، ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي، برصيد 41 نقطة.

تستكمل مباريات الجولة الـ19، من الدوري السعودي، بلقاء الأهلى مع الفتح، في السابعة والنصف من مساء اليوم.