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19 لاعبًا في قائمة ريال مدريد لمباراة ليفانتي

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المصريون

زيدان

ليفانتي

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي، المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وضمت القائمة 19 لاعبًا، وهم:

حراسة المرمى: كورتوا - أريولا - ألتيوب.

الدفاع: كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - ميندي.

الوسط: إيسكو - خاميس - فالفيردي - كاسيميرو - مودريتش - كروس.

الهجوم: بنزيما - هازارد - فاسكيز - فينيسيوس.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة، قبل جولة واحدة من الكلاسيكو.

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