  • الجمعة 21 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:24 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

نهاية فبراير.. هل يُسدل الستار على أزمة «سد النهضة»؟

أرشيفية

وفيات جماعية للحيوانات بالصين.. وإعدام ملايين الدولارات بسبب كورونا

محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة

بالفيديو.. محافظ البحيرة: 20 بطة قرض لكل شاب ليبدأ بها حياته

عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"

عبدالله رشدى: الأزهر مظلوم فى الإعلام.. وخصومه يسيطرون (حوار)

المتهم

بالصور.. السعودية تضبط متهمًا خطيرًا

الفيديو

شاهد.. يموت على الهواء مباشرة أثناء شكواه من سوء الرعاية الصحية

كورونا

مفاجأة.. أمريكا تنتج علاجًا لفيروس "كورونا"

وزارة المالية

إجراء اقتصادي لأول مرة فى تاريخ مصر

حذاء صلاح

هدية «صلاح» لطفل سوري تحظى بإعجاب صحافة لندن

الرجاء

الرجاء البيضاوي يتخطى بني ملال بالدوري المغربي

رسميًا.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

الرياضة

مانشستر سيتى وليفربول
مانشستر سيتى وليفربول
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الموعد والقنوات الناقلة لليفربول أمام وست هام

#

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد بالدورى الإنجليزى

#

أسطورة ليفربول يكشف سبب انبهاره بصلاح: لم أراه هكذا من فترة

#

الشوالي يخرج عن النص أثناء المباراة ويفاجيء الكل بحديثه عن صلاح

مانشستر سيتي

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخامس من شهر إبريل المقبل موعدًا لمباراة مانشستر سيتي مع نظيره ليفربول، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

أعلن الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، عن تحديد يوم الخامس من شهر ابريل القادم، موعدا لمواجهة ليفربول، في الجولة الـ32، من البريميرليج.

من المتوقع أن تكون مواجهة السيتي، احتفالية بالنسبة لفريق ليفربول، في حال نجح الريدز، تحقيق الفوز خلال المباريات الخمس المقبلة، ليتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى منذ موسم 1990 – 1991.

كان الريدز، قد حسم لقاء الدور الأول، الذى أقيم على ملعب "أنفيلد"، في شهر نوفمبر الماضى، بنتيجة 3 – 1، سجل ثلاثية ليفربول، فابينيو، محمد صلاح وساديو مانى، بينما أحرز هدف السيتي الوحيد،برناردو سيلفا.

ويتصدر ليفربول حاليا، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 76 نقطة، ويواجه يوم الاثنين المقبل، مضيفه فريق وست هام يونايتد، بينما يأتي مانشستر سيتي، المركز الثانى برصيد 54 نقطة، ويلعب غدا أمام ليستر سيتي، في الجولة الـ27.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إيقاف 3 لاعبين من الأهلي والزمالك والقمة في موعدها
» الأهلي زعيم أندية إفريقيا والزمالك تاسعًا
» سيدة تُبلغ الشرطة عن جارتها القادمة من الصين بكفر الشيخ
» قائد الأهلي يتوعد لاعبي الزمالك
» موجة ثلوج تضرب السعودية
» «أزارو» يسجل في فوز فريقه الاتفاق على الفيصلي
» بالصور.. السعودية تضبط متهمًا خطيرًا
» 5 ملاعب مُرشحة لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا وموعد الإعلان
» تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في لبنان
» الإسماعيلي يودع كأس مصر بعد الهزيمة أمام بيراميدز
» الإمارات تتبرع لمستشفى مجدي يعقوب بـ 360 مليون جنيه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية