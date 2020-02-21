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على مواقع التواصل..

غضب بسبب بكاء مسنة رفضت فتاة دخولها الحمام

آخر الأخبار

سيدة تبكي لرفض فتاة دخولها الحمام
سيدة تبكي لرفض فتاة دخولها الحمام
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أحمد سالم

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مواقع التواصل

سيدة تبكي

نشطاء التواصل

أثار مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، غضب النشطاء، لبكاء سيدة مسنة، رفضت فتاة إدخالها الحمام.

الفيديو الذي أحدث حالة من الغضب الشديد بين المتابعين، ظهرت فيه المسنة تبكي بشدة، فيما ظهر صوت الفتاة الغير معروف إن كانت من ذويها أو مشرفة دار رعاية وهي تقول: «أنا مش هدخل حد، هي لسة طالعة من الحمام، هتطلعي قلتي آه هطلع».

وأضافت: «مورناش إحنا إلا الحمام، وعمي حسين بيقولك على نفسك، بس يا عايدة، يلا كملي السندوتش يلا».

التعليقات التي جاءت على الفيديو، جاء غاضبة، بينما رفض البعض تصديق حقيقة الفيديو.

حيث قال حساب يحمل اسم وليد عبدالفتاح: «أنتوا بتهزروا ده استحالة يكون بجد، تمثيل ده صح، ولو بجد إن شاء الله نشوفك كده وتعمليها على نفسك وما تلاقيش حد يغيرلك حتى».

وكتبت غادة يحيى: «كما تدين تدان، وربنا موجود، ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء، خافي ربنا».


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